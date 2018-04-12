Глава НТС А. Нащекин не признал вину в злоупотреблении полномочиями

Генеральный директор ООО «Национальные телематические системы» (НТС) Алексей Нащекин не признал вину в злоупотреблении полномочиями. Как передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва», такое заявление адвокат А. Нащекина сделал в ходе заседания в Басманном суде столицы.

«Мой доверитель не причастен к преступлению», — сказал в суде адвокат, защищающий А. Нащекина.

Защита А. Нащекина также просила суд удалить из зала журналистов, однако в этом ходатайстве суд отказал.

Накануне стало известно о задержании бывшего топ-менеджера «Ростелекома» и совладелльца компании НТС, принимавшего участие в разработке системы «Платон» и Единого государственного реестра недвижимости А. Нащекина. Ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 285 УК РФ).