Член ОНК Москвы Дмитрий Пискунов сообщил, что его вызвали на допрос в СК

В декабре 2017 года следователь, ведущий дело по обвинению в мошенничестве члена ОНК Дениса Набиуллина , наложил соответствующий запрет в связи с намерением допросить членов комиссии в качестве свидетелей. Однако прокуратура Москвы установила, что Пискунову повестка вручена не была, ограничение было наложено неправомерно.

"Сегодня вечером мне позвонила следователь, которая ведет уголовное дело в отношении Дениса Набиуллина, и с чрезвычайной любезностью спросила, когда я могу прийти в СК и дать показания. Даже повестку готовы подвезти в любой район Москвы, а спустя несколько часов повестка пришла [через мессенджер] WhatsApp, — сообщил ТАСС в четверг Пискунов.

"На следующей неделе меня допросят, и запрет на посещение изолятора снова вступит в силу. На этот раз — по законному основанию", — добавил Пискунов.

Дело Набиуллина

8 декабря прошлого года районный суд заключил Набиуллина под стражу. По версии следствия, 6 декабря Набиуллин получил от лица, задействованного в оперативно-розыскном мероприятии, более 29 млн рублей за помощь арестованному для смягчения ему меры пресечения, хотя в действительности он не имел такой возможности. В отношении члена ОНК возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере"). Набиуллин своей вины не признал.