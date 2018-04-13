Член ОНК Москвы Дмитрий Пискунов сообщил, что его вызвали на допрос в СК 

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы Дмитрий Пискунов, в отношении которого прокуратура Москвы ранее признала незаконным запрет на посещение СИЗО «Матросская тишина», сообщил, что его вызвали на допрос в Следственный комитет.
В декабре 2017 года следователь, ведущий дело по обвинению в мошенничестве члена ОНК Дениса Набиуллина, наложил соответствующий запрет в связи с намерением допросить членов комиссии в качестве свидетелей. Однако прокуратура Москвы установила, что Пискунову повестка вручена не была, ограничение было наложено неправомерно.
"Сегодня вечером мне позвонила следователь, которая ведет уголовное дело в отношении Дениса Набиуллина, и с чрезвычайной любезностью спросила, когда я могу прийти в СК и дать показания. Даже повестку готовы подвезти в любой район Москвы, а спустя несколько часов повестка пришла [через мессенджер] WhatsApp, — сообщил ТАСС в четверг Пискунов.
"На следующей неделе меня допросят, и запрет на посещение изолятора снова вступит в силу. На этот раз — по законному основанию", — добавил Пискунов.
Дело Набиуллина
8 декабря прошлого года районный суд заключил Набиуллина под стражу. По версии следствия, 6 декабря Набиуллин получил от лица, задействованного в оперативно-розыскном мероприятии, более 29 млн рублей за помощь арестованному для смягчения ему меры пресечения, хотя в действительности он не имел такой возможности. В отношении члена ОНК возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере"). Набиуллин своей вины не признал.
21 декабря 2017 года ФСИН РФ, сославшись на обращение следователя, ведущего дело Набиуллина, отказало пятерым членам ОНК, которых он намеревался допросить в качестве свидетелей, в доступе в СИЗО «Матросская тишина» в связи с тем, что в данном изоляторе содержится Набиуллин. Одновременно этим членам ОНК был запрещен доступ и в СИЗО «Матросская тишина» УФСИН Москвы, поскольку в нем содержатся другие фигуранты указанного уголовного дела.