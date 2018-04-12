Ещё
Неизвестные из Кемерова украли со счета столичной компании почти 27 миллионов рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Неизвестные из Кемерова украли со счета столичной компании почти 27 миллионов рублей 

360tv.ru 2 часа назад
Владелец московского рекламного агентства прилетел из-за границы и не досчитался на счете своей компании почти 27 миллионов рублей. О произошедшем «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
Вечером 11 апреля в отделение полиции на  северо-востоке
Москвы обратился
44-летний
владелец рекламного агентства. Он рассказал, что в этот же день пришел в банк, чтобы узнать о состоянии счета своей компании, и выяснил, что 5 апреля с него пропали огромные деньги. Сотрудники кредитной организации сообщили, что 26 миллионов 984 тысячи 589 рублей были списаны электронным переводом на расчетный счет в город Кемерово.
Оказалось, что в этот момент владельца агентства даже не было в Москве: с 25 марта он находился за границей, а вернулся лишь во вторник, 11 апреля.
По факту заявления пострадавшего проводится проверка.
Ранее в Москве три девушки ограбили мужчину на три с лишним миллиона рублей. Воровки проникли в его квартиру в Ховрине, когда москвича не было дома. Пострадавший заявил сотрудникам правоохранительных органов, что обнаружил пропажу только через несколько дней.
360tv.ru: последние новости
Следствие попросило продлить домашний арест режиссера Серебренникова Опубликовано видео вооруженного нападения на женщину с сыном у жилого дома в Москве Нетрезвый мужчина зарезал сожительницу в Краснодарском крае
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель определилась с атакой по Сирии200
Российского актера осудили на 11 лет за зверское убийство34
Участники Саммита Америк встревожены15
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»228
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса301
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение