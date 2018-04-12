Неизвестные из Кемерова украли со счета столичной компании почти 27 миллионов рублей

Владелец московского рекламного агентства прилетел из-за границы и не досчитался на счете своей компании почти 27 миллионов рублей. О произошедшем «360» сообщил источник в правоохранительных органах

Вечером 11 апреля в отделение полиции на северо-востоке

44-летний

владелец рекламного агентства. Он рассказал, что в этот же день пришел в банк, чтобы узнать о состоянии счета своей компании, и выяснил, что 5 апреля с него пропали огромные деньги. Сотрудники кредитной организации сообщили, что 26 миллионов 984 тысячи 589 рублей были списаны электронным переводом на расчетный счет в город Кемерово

Оказалось, что в этот момент владельца агентства даже не было в Москве: с 25 марта он находился за границей, а вернулся лишь во вторник, 11 апреля.

По факту заявления пострадавшего проводится проверка.

Ранее в Москве три девушки ограбили мужчину на три с лишним миллиона рублей. Воровки проникли в его квартиру в Ховрине, когда москвича не было дома. Пострадавший заявил сотрудникам правоохранительных органов, что обнаружил пропажу только через несколько дней.