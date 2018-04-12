В отношении экс-ректора ТюмГНГУ возбуждено третье уголовное дело

Прокуратура Тюменской области возбудила третье уголовное дело в отношении бывшего ректора Тюменского государственного нефтегазового университета (ТюмГНГУ) Олега Новоселова . Его подозревают в хищении более 3,8 млн рублей, сообщает издание NashGorod.

Из материалов уголовного дела следует, что в декабре 2015 года между ООО «НИПИ „Нефтегазпроект“ и Олегом Новоселовым был заключен договор на разработку методики проектирования водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных полос в пределах Западно-Сибирской равнины на сумму более 3,8 млн рублей. На тот момент Тюменский государственный нефтегазовый университет был единственным учредителем „НИПИ „Нефтегазпроект“.

Олег Новоселов получил деньги по договору, однако свои обязательства не выполнил. Вместо него это сделали сотрудники „НИПИ „Нефтегазпроект“. В ходе прокурорской проверки бывший ректор университета признал факт получения денежных средств без выполнения работ по договору.