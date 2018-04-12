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Убийце девушек в белгородском Старом Осколе оставили пожизненный приговор
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Убийце девушек в белгородском Старом Осколе оставили пожизненный приговор 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Верховный суд РФ оставил в силе приговор о пожизненном заключении 26-летнего Михаила Саплинова, обвиняемого в убийстве двух без вести пропавших девушек. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Белгородской области в четверг, 12 апреля.
Напомним, в декабре 2014 года Саплинов убил 18-летнюю Екатерину Кузьмину, а в ноябре 2016 года изнасиловал и убил 25-летнюю Наталью Малахову. Суд доказал, что молодой человек избавил от тел девушек. Несмотря на масштабные поиски волонтёров и полиции, их так и не нашли.
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