Неизвестные в Зеленограде ударили курьера ножом в шею и отняли 200 тыс. руб. 

В Зеленограде совершено разбойное нападение на организацию, курьер фирмы госпитализирован с ножевым ранением, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по столице.
Как рассказали в ведомстве, днем 12 апреля в помещение организации на Сосновой аллее ворвались двое неизвестных. «Злоумышленники ударили курьера организации ножом в шею и открыто похитили 200 тыс. руб., принадлежащие фирме, после чего скрылись», — сообщили в пресс-службе.
Мужчину 1990 г. рождения доставили в больницу, а в МВД возбудили уголовное дело о разбое. Ведется следствие.