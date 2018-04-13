Неизвестные в Зеленограде ударили курьера ножом в шею и отняли 200 тыс. руб.

Как рассказали в ведомстве, днем 12 апреля в помещение организации на Сосновой аллее ворвались двое неизвестных. «Злоумышленники ударили курьера организации ножом в шею и открыто похитили 200 тыс. руб., принадлежащие фирме, после чего скрылись», — сообщили в пресс-службе.

Мужчину 1990 г. рождения доставили в больницу, а в МВД возбудили уголовное дело о разбое. Ведется следствие.