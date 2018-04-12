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Двое неизвестных ранили ножом мужчину в Зеленограде и забрали у него деньги
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Двое неизвестных ранили ножом мужчину в Зеленограде и забрали у него деньги 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Двое неизвестных напали с ножом на мужчину в офисном здании в Зеленограде и отобрали у него 400 тыс. рублей, сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных органах.
"Днем в четверг в офисном здании на улице Сосновая аллея, д. 9, в Зеленограде двое неизвестных ранили ножом мужчину, отобрали у него 400 тыс. рублей и скрылись", — сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавший госпитализирован.
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве ТАСС подтвердили факт произошедшего. «Нападавших разыскивает полиция», — сказал сотрудник пресс-службы.
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