Двое неизвестных ранили ножом мужчину в Зеленограде и забрали у него деньги

МОСКВА , 12 апреля. / ТАСС /. Двое неизвестных напали с ножом на мужчину в офисном здании в Зеленограде и отобрали у него 400 тыс. рублей, сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных органах "Днем в четверг в офисном здании на улице Сосновая аллея, д. 9, в Зеленограде двое неизвестных ранили ножом мужчину, отобрали у него 400 тыс. рублей и скрылись", — сказал собеседник агентства. По его словам, пострадавший госпитализирован. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве ТАСС подтвердили факт произошедшего. «Нападавших разыскивает полиция», — сказал сотрудник пресс-службы.