Киллер Мазур отработает 400 часов

Киллер из Ногинска Анатолий Мазур , который в 2015 году вместе с соучастниками по заказу убил на Нижней Дуброве целую семью из трех человек, включая 16-летнего подростка, помимо пожизненного срока заключения, потрудится на благо общества.

Как сообщила сегодня пресс-служба Следственного комитета России по Владимирской области, в октябре 2017 года во время вынесения приговора Мазур, демонстрируя явное неуважение к суду, публично высказал в адрес судьи и государственного обвинителя оскорбления. После оглашения резолютивной части приговора о назначении лидеру банды Мазуру наказания в виде пожизненного лишения свободы, осужденный высказал несогласие с наказанием и вновь допустил оскорбительные высказывания в адрес судьи.

Следователем СК России по делу собран комплекс доказательств, допрошено более 10 свидетелей, проведена судебная лингвистическая экспертиза. На следствии Мазур отказался от дачи показаний и подписи процессуальных документов.

«Приговором Ленинского районного суда Мазуру назначено наказание в виде 400 часов обязательных работ. Данный приговор войдет в криминальную «биографию» Мазура», — сообщается в пресс-релизе Следкома.

Правда, остается вопрос: где именно будет отрабатывать обязательные работы киллер-пожизненник. Видимо, руководству колонии строго режима, где предстоит провести остаток жизни Мазуру, придется подыскать для киллера какую-нибудь работу.