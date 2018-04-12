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Киллер Мазур отработает 400 часов
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Киллер Мазур отработает 400 часов 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы СУ СК России по Владимирской области
Киллер из Ногинска Анатолий Мазур, который в 2015 году вместе с соучастниками по заказу убил на Нижней Дуброве целую семью из трех человек, включая 16-летнего подростка, помимо пожизненного срока заключения, потрудится на благо общества.
Как сообщила сегодня пресс-служба Следственного комитета России по Владимирской области, в октябре 2017 года во время вынесения приговора Мазур, демонстрируя явное неуважение к суду, публично высказал в адрес судьи и государственного обвинителя оскорбления. После оглашения резолютивной части приговора о назначении лидеру банды Мазуру наказания в виде пожизненного лишения свободы, осужденный высказал несогласие с наказанием и вновь допустил оскорбительные высказывания в адрес судьи.
Следователем СК России по делу собран комплекс доказательств, допрошено более 10 свидетелей, проведена судебная лингвистическая экспертиза. На следствии Мазур отказался от дачи показаний и подписи процессуальных документов.
«Приговором Ленинского районного суда Мазуру назначено наказание в виде 400 часов обязательных работ. Данный приговор войдет в криминальную «биографию» Мазура», — сообщается в пресс-релизе Следкома.
Правда, остается вопрос: где именно будет отрабатывать обязательные работы киллер-пожизненник. Видимо, руководству колонии строго режима, где предстоит провести остаток жизни Мазуру, придется подыскать для киллера какую-нибудь работу.
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