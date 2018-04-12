Оружие и боеприпасы изъяла ФСБ у менеджера завода «Микрон» в Зеленограде

По словам собеседника агентства, сотрудники ФСБ и полиции в 14-м районе Зеленограда задержали 32-летнего местного жителя, работающего менеджером на заводе «Микрон».

«В квартире подозреваемого обнаружили два револьвера системы «Наган», два пистолета Макарова, три пистолета иностранного производства, два охотничьих ружья, три карабина, а также около 1,5 тыс. патронов различных калибров и 4 тыс. комплектующих к боеприпасам — гильзы, пули, капсюли», — сказал источник.

Находки изъяли и направили на исследование. Против подозреваемого возбудили уголовное дело о незаконном обороте оружия, менеджер находится под подпиской о невыезде.

Согласно информации из открытых источников, завод «Микрон» производит различные микросхемы, дискретные полупроводниковые устройства, чипы и микроконтроллеры. Продукция предприятия составляет около 70% от всего экспорта электроники из России

Источник также уточнил, что подозреваемый состоит на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах. Ранее судим не был.