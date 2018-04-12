Следствие попросило продлить арест режиссеру Серебренникову

"В суд поступило ходатайство следственных органов о продлении срока домашнего ареста на три месяца до 19 июля в отношении Кирилла Серебренникова", — пояснила Царева. Продление ареста на аналогичный срок запрошено и в отношении другой фигурантки дела — директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум . До 23 мая следствие просит продлить домашний арест главному бухгалтеру созданной Серебренниковым «Седьмой студии» Нине Масляевой

Также следствие ходатайствует о продлении домашнего ареста бывшему генеральному директору АНО «Седьмая студия» Юрию Итину до 24 мая и срока содержания под стражей — экс-директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому до 19 июня.

Сейчас расследование уголовного дела завершено и всем фигурантам предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств в окончательной редакции. По данным следствия, в 2011-2014 года Минкультуры выделило проекту Серебренникова «Платформа» более 214 млн руб. из федерального бюджета для развития и популяризации современного искусства. Для реализации проекта режиссером была создана АНО «Седьмая студия». По версии следствия, в течение этих лет фигуранты дела заведомо завышали сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий для обоснования финансирования.

Кирилл Серебренников находится под домашним арестом с августа 2017 года. В феврале 2018 года его ненадолго отпустили из Москвы на похороны матери.