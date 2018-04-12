Ещё
Следствие попросило продлить арест режиссеру Серебренникову
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ

Следствие попросило продлить арест режиссеру Серебренникову 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Следствие попросило Басманный районный суд Москвы продлить домашний арест худруку «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову, обвиняемому по делу о хищении 133 млн руб., выделенных на реализацию культурного проекта «Платформа», сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.
"В суд поступило ходатайство следственных органов о продлении срока домашнего ареста на три месяца до 19 июля в отношении Кирилла Серебренникова", — пояснила Царева. Продление ареста на аналогичный срок запрошено и в отношении другой фигурантки дела — директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум. До 23 мая следствие просит продлить домашний арест главному бухгалтеру созданной Серебренниковым «Седьмой студии» Нине Масляевой.
Также следствие ходатайствует о продлении домашнего ареста бывшему генеральному директору АНО «Седьмая студия» Юрию Итину до 24 мая и срока содержания под стражей — экс-директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому до 19 июня.
Сейчас расследование уголовного дела завершено и всем фигурантам предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств в окончательной редакции. По данным следствия, в 2011-2014 года Минкультуры выделило проекту Серебренникова «Платформа» более 214 млн руб. из федерального бюджета для развития и популяризации современного искусства. Для реализации проекта режиссером была создана АНО «Седьмая студия». По версии следствия, в течение этих лет фигуранты дела заведомо завышали сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий для обоснования финансирования.
Кирилл Серебренников находится под домашним арестом с августа 2017 года. В феврале 2018 года его ненадолго отпустили из Москвы на похороны матери.
Газета.Ru: последние новости
Присяжные признали "приморских партизан" виновными Глава ФСБ сообщил о предотвращении теракта ИГ в ТЦ в Саратове Жителя Кубани могут осудить на пять лет за намеренный наезд на щенков
Комментарии  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Судный день» стал на минуту ближе132
Улюкаев удивил тюремным досугом63
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода99
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому92
«Русские женщины достаются арабам бесплатно»64
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
00:31
Буланова попала в больницу
Шоу-бизнес
02:30
В Москву придет антициклон
Общество Новости Москвы
01:05
«Судный день» стал на минуту ближе
Наука Наука и техника
02:11
Савченко госпитализирована
Происшествия Украина
03:09
«Время мягкой политики в отношении РФ прошло»
В мире Ближний Восток
00:53
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому
Шоу-бизнес
00:55
Боевики ИГ напали на сирийскую армию
Происшествия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение