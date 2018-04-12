Продавца госнаград задержали полицейские в центре Москвы

МОСКВА , 12 апреля. / ТАСС /. Столичные полицейские задержали продавца государственных и юбилейных наград в Таганском районе Москвы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУМВД по Москве, под видом покупателя выступил полицейский.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 42-летнего мужчину после того, как он сбыл награды сотруднику полиции, действовавшему под видом покупателя. Как было установлено, мужчина сбыл подлинные награды СССР, а именно орден Отечественной войны II степени, три медали «Ветеран труда», юбилейную медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», а также ряд других медалей", — сказал собеседник агентства

По его словам, в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 324 УК РФ ("Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград"). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.