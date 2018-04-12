Осужден полковник СКР, слишком быстро задержанный ФСБ

Тверской области вынесен приговор высокопоставленному сотруднику СКР , который пообещал за взятку в 1,5 млн руб. переквалифицировать дело обвиняемого на более мягкую статью (об этом Legal.Report писал здесь). Заволжский районный суд Твери признал бывшего замруководителя отдела процессуального контроля СУ СКР по Тверской области полковника юстиции Дениса Жукова виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Как следует из материалов дела, к Жукову через своего адвоката обратился бывший сотрудник ФСИН , обвиняемый в мошенничестве, с просьбой о содействии в смягчении наказания. Полковник пообещал освободить обвиняемого от уголовной ответственности по одному из эпизодов и запросил за свои услуги 1,5 млн руб. Однако, как установило следствие, каких-либо действий Жуков предпринимать не собирался — в силу занимаемой должности он знал, что действиям сотрудника ФСИН была изначально дана неверная правовая оценка и впоследствии они будут квалифицированы по менее тяжкой статье УК РФ , по которой истек срок давности привлечения к уголовной ответственности.

В июне 2017 года Жуков был задержан с поличным сотрудниками регионального УФСБ во время получения от адвоката 1,45 млн руб. Полковника по решению суда поместили в следственный изолятор, позднее он был уволен из СКР по отрицательным мотивам.

Жукову было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Однако суд, принимая во внимание, что умысел сотрудника СКР был направлен на хищение 1,5 млн руб., хотя фактически ему было передано только 1,45 млн руб. и что из-за задержания он не имел реальной возможности распорядиться деньгами, переквалифицировал действия подсудимого на покушение на мошенничество. Суд приговорил полковника к 2 годам колонии общего режима.