Двое курян изнасиловали, избили и ограбили девушку

Курске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 21-летнего и 18-летнего парней. Их обвиняют в разбойном нападении и изнасиловании девушки, а одного из них и в покушении на убийство.

Инцидент случился вечером 30 августа 2017 года. 18-ти и 21-летний парни выпивали на стадионе Курского государственного политехнического колледжа на улице 50 лет Октября. Заметив незнакомую девушку с мобильный телефон, они напали на неё и отобрали телефон.

Желая скрыть преступление, молодые люди затащили 19-летнюю девушку в хозпостройку. Там они избили и изнасиловали её. Забрав золотую цепочку, 21-летний парень начал душить девушку, пока она не потеряла сознание.

Решив, что девушка мертва, молодые люди сбежали. Однако потерпевшая пришла в сознание и смогла добраться домой. Сейчас её жизни и здоровью ничего не угрожает, а насильников ждёт суд.