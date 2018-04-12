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Двое курян изнасиловали, избили и ограбили девушку
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Двое курян изнасиловали, избили и ограбили девушку 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Курске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 21-летнего и 18-летнего парней. Их обвиняют в разбойном нападении и изнасиловании девушки, а одного из них и в покушении на убийство.
Инцидент случился вечером 30 августа 2017 года. 18-ти и 21-летний парни выпивали на стадионе Курского государственного политехнического колледжа на улице 50 лет Октября. Заметив незнакомую девушку с мобильный телефон, они напали на неё и отобрали телефон.
Желая скрыть преступление, молодые люди затащили 19-летнюю девушку в хозпостройку. Там они избили и изнасиловали её. Забрав золотую цепочку, 21-летний парень начал душить девушку, пока она не потеряла сознание.
Решив, что девушка мертва, молодые люди сбежали. Однако потерпевшая пришла в сознание и смогла добраться домой. Сейчас её жизни и здоровью ничего не угрожает, а насильников ждёт суд.
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