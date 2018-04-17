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Житель Москвы по поддельным судебным решениям получил данные сотен абонентов
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Житель Москвы по поддельным судебным решениям получил данные сотен абонентов 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Подмосковье Сегодня
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Москвич подделал судебные решения для получения данных абонентов в сотовых компаниях. Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, от его действий пострадали сотни человек.
"33-летний москвич с помощью обычного принтера и фальшивой гербовой печати подделывал судебные решения и получал в сотовых компаниях информацию о соединениях интересующих абонентов, которую затем передавал заказчикам. Следствие полагает, что речь идет о сотнях потерпевших", — сообщила Иванова.
По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни и тайны переписки, а также об использовании поддельных документов и печатей.
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