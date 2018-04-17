Житель Москвы по поддельным судебным решениям получил данные сотен абонентов 

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Москвич подделал судебные решения для получения данных абонентов в сотовых компаниях. Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, от его действий пострадали сотни человек.
"33-летний москвич с помощью обычного принтера и фальшивой гербовой печати подделывал судебные решения и получал в сотовых компаниях информацию о соединениях интересующих абонентов, которую затем передавал заказчикам. Следствие полагает, что речь идет о сотнях потерпевших", — сообщила Иванова.
По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни и тайны переписки, а также об использовании поддельных документов и печатей.