Мужчина украл со стройки в Москве тахеометр стоимостью более 2,2 млн рублей

Полицейские задержали подозреваемого в совершении кражи со стройплощадки на улице Маршала Тимошенко в столице, мужчина украл тахеометр стоимостью более 2,2 миллиона рублей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве

По его словам, 12 апреля в 17:00 в ОМВД от мужчины поступило сообщение о краже по адресу: Москва, улица Маршала Тимошенко, дом 15, строение 5.

«Прибывшим на место полицейскими задержан мужчина 1987 года рождения, который изобличен в том, что 8 апреля с 08:00 до 11:00, находясь на строительной площадке по указанному адресу, совершил кражу тахеометра марки Leiса, после чего скрылся», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что материальный ущерб составил около 2,21 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».