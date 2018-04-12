СКР объявил в розыск руководство кредитовавшего Ле Пен банка 

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Почти треть арендаторов «Зимней вишни» лишились имущества при пожаре

США пообещали ответить на «химатаку» в Сирии вне зависимости от решения СБ ООН

Более 100 человек погибли при крушении военного самолета в Алжире