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СКР объявил в розыск руководство кредитовавшего Ле Пен банка
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СКР объявил в розыск руководство кредитовавшего Ле Пен банка 

Ведомости 1 час назад
Следственный комитет России (СКР) объявил в международный розыск владельца и председателя правления обанкротившегося Первого чешско-российского банка (ПЧРБ) Романа Попова и его заместителя Ольгу Арсентьеву, сообщает «Коммерсантъ». Банкирам, ранее кредитовавшим «Национальный фронт» Марин Ле Пен и размещавшим активы иранского центробанка, заочно инкриминируется особо крупная растрата.
Издание отмечает, что сумма растраты сократилась по ходу следствия с 2 млрд до 410 млн руб. Розыск Попова подтвердил его адвокат Алексей Поздняков. Следователи объясняют это решение тем, что подзащитный скрывался от суда и следователей и не реагировал на повестки, отметил собеседник газеты.
В то же время, по словам Позднякова, вызовы на судебные заседания следователи направляли Попову на тот адрес в Москве, где банкир давно не проживает. Собеседник издания добавил, что еще до начала следствия банкир уехал из России на лечение за границей. Защитник уточнил, что СКР не ставил банкира в известность о проведении следственных действий.
Руководители ПЧРБ стали фигурантами уголовного дела зимой 2017 г. В январе 2017 г. был арестован бывший вице-президент банка Дмитрий Меркулов. Он обвинялся в растрате и выводе 2 млрд руб. Ранее банк также лишился лицензии и был признан банкротом. В его отчетности нашли дыру в 26 млрд руб. В феврале 2017 г., после ареста Меркулова, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило о недостаче в банке на 9,33 млрд руб.
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