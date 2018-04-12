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Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемого в сбыте государственных наград
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Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемого в сбыте государственных наград 

Управа Пресненского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками полиции Центрального округа задержали подозреваемого в сбыте государственных наград.
Мужчина был задержан, когда пытался продать орден Великой Отечественной войны 1-й степени, медали «Ветеран труда», «За оборону Ленинграда», «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Исследованием установлено, что все награды являются подлинными и представляют собой историко-культурную ценность. По словам подозреваемого, награды ему достались от близких родственников.
Дознанием ОМВД России по району Арбат г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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