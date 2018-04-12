Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемого в сбыте государственных наград

Мужчина был задержан, когда пытался продать орден Великой Отечественной войны 1-й степени, медали «Ветеран труда», «За оборону Ленинграда », «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Исследованием установлено, что все награды являются подлинными и представляют собой историко-культурную ценность. По словам подозреваемого, награды ему достались от близких родственников.

Дознанием ОМВД России по району Арбат г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.