Детдомовец отсудил у Минфина РФ 1 миллион рублей 

По приговору Первомайского районного суда Краснодара детдомовец Антон Сачков должен получить от Министерства финансов России один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование, сообщили в Российском агентстве правовой и судебной информации.
«Минфин просил полностью отказать в иске. Прокурор был согласен на 300 тысяч рублей компенсации для Сачкова», — рассказал адвокат Александр Попков.
По данным адвоката, Сачков обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть одного из жителей поселка Ахтырский Краснодарского края в 2012 году. Фигурант дела провел под стражей почти три года, а в 2015 году Абинский районный суд Краснодарского края признал его невиновным в связи с его непричастностью к совершению преступления. Оправдательный приговор признал за Сачковым право на реабилитацию, возмещение имущественного и морального вреда.
Приговор вступил в законную силу.