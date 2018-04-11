Бишкек, 11 апреля /Синьхуа/ — В Кыргызстане задержан член экстремистской организации, распространявший свои идеи в социальных сетях, сообщает сегодня пресс-служба Госкомитета нацбезопасности.
10 апреля в ходе оперативно-розыскных мероприятий в городе Бишкек задержан один из идейных членов религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир» 22-летний гражданин Кыргызстана, говорится в сообщении. В ходе санкционированного обыска по месту жительства задержанного обнаружено и изъято ноутбуки, мобильные телефоны, модемы, печатная и электронная литература экстремистского содержания.
Ранее сообщалось, что в Кыргызстане в 2017 году всего было закрыто 159 сайтов экстремисткой направленности. В Кыргызстане признаны террористическими 20 организаций. В том числе «Хизб ут-Тахрир-аль-Ислами», "Аль-Каида", движение «Талибан», «Исламское движение Восточного Туркестана», «Группа джихада», "Исламское государство", "Джебхат ан-Нусра". —0—