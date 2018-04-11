Полиция проводит проверку по факту повреждения машины журналиста «Эха Москвы» 

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Столичная полиция начала проверку по факту повреждения машины журналиста радиостанции «Эхо Москвы» Сергея Асланяна. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"В ночь на среду неизвестные прокололи колеса и разбили зеркала на автомобиле журналиста Сергея Асланяна. Обстоятельства инцидента выясняют столичные полицейские", — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе столичной полиции подтвердили ТАСС, что вечером во вторник в полицию обратился житель района Чертаново Южное с заявлением о том, что прошлой ночью неизвестные повредили его автомобиль. «Проводится проверка», — сообщили в ГУ МВД.
В 2012 году журналист уже подвергался нападению в подъезде своего дома. Он получил несколько ножевых ранений и был госпитализирован.
В октябре прошлого года было совершено нападение на ведущую радиостанции Татьяну Фельгенгауэр. Гражданин РФ и Израиля Борис Гриц проник в редакцию радиостанции и напал на ведущую, нанеся ей удар ножом в шею. Следствие придерживается версии о психической нестабильности нападавшего. Уголовное дело уже передано в суд.