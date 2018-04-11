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Банду столичных банкиров обвинили в хищении у москвичей 37 млрд рублей
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Банду столичных банкиров обвинили в хищении у москвичей 37 млрд рублей 

pasmi.ru 35 минут назад
Преступную группу из восьми банкиров в Москве отправили на скамью подсудимых, обвинив их в хищении более 37 млрд рублей средств вкладчиков. Мошенники сперва привлекали граждан завышенными процентами по вкладам, а затем выводили их деньги со счетов с помощью кредитов аффилированным фирмам.
Финансовая пирамида версия 2.0  Главным обвиняемым по уголовному делу о хищениях проходит Магомед Мухиев, которого следствие считает руководителем преступного сообщества из 21 человека. Мухиеву и его подельникам предъявлены обвинения в организации ОПС, мошенничестве и присвоении чужих средств.
В ГСУ СКР по Москве, где расследовалось дело, сообщили, что в 2014 и 2015 годах мошенники получили контроль над девятью банками на территории столицы: ЗАО КБ «Лада-Кредит», ООО КБ «Анталбанк», АО «НСТ-Банк», ООО КБ «Доверие, Равноправие и Сотрудничество», ООО КБ «Межрегионбанк», ООО КБ «Региональный Банк Сбережений», ОАО Банк «Содружество», АО «Гринфилдбанк» и ОАО КБ «Максимум». При помощи этих организаций сообщники получали доступ к чужим деньгам и похищали их, выводя на счета других связанных с ними компаний.
«Эти кредитные организации проводили агрессивную политику по привлечению денежных средств граждан во вклады под завышенные проценты. Впоследствии денежные средства похищали путем выдачи заведомо невозвратных кредитов и сделок с фиктивными ценными бумагами. Ущерб от деятельности преступного сообщества составил более 37 млрд рублей», — уточнили в Следственном комитете.
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