Банду столичных банкиров обвинили в хищении у москвичей 37 млрд рублей

Преступную группу из восьми банкиров в Москве отправили на скамью подсудимых, обвинив их в хищении более 37 млрд рублей средств вкладчиков. Мошенники сперва привлекали граждан завышенными процентами по вкладам, а затем выводили их деньги со счетов с помощью кредитов аффилированным фирмам.

Финансовая пирамида версия 2.0 Главным обвиняемым по уголовному делу о хищениях проходит Магомед Мухиев, которого следствие считает руководителем преступного сообщества из 21 человека. Мухиеву и его подельникам предъявлены обвинения в организации ОПС, мошенничестве и присвоении чужих средств.

«Эти кредитные организации проводили агрессивную политику по привлечению денежных средств граждан во вклады под завышенные проценты. Впоследствии денежные средства похищали путем выдачи заведомо невозвратных кредитов и сделок с фиктивными ценными бумагами. Ущерб от деятельности преступного сообщества составил более 37 млрд рублей», — уточнили в Следственном комитете.