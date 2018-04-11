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Дело о хищении 37 млрд рублей у вкладчиков девяти банков направлено в суд в Москве
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Дело о хищении 37 млрд рублей у вкладчиков девяти банков направлено в суд в Москве 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Восемь участников преступного сообщества в Москве пойдут под суд за хищение 37 млрд рублей у вкладчиков девяти банков. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
"Следственными органами ГСУ СК по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего Магомеда Мухиева и семерых соучастников преступного сообщества. В настоящее время в отношении восьми фигурантов уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — сообщила Иванова.
В зависимости от роли каждого они обвиняются в организации преступного сообщества с использованием своего служебного положения и участии в нем, мошенничестве в особо крупном размере и растрате. По версии следствия, Мухиев совместно с соучастниками организовали преступное сообщество, которому в 2014-2015 годах были подконтрольны девять банков в Москве — КБ «Лада-Кредит», Анталбанк, НСТ— Банк, КБ «Доверие, равноправие и сотрудничество», КБ «Межрегионбанк», Региональный банк сбережений, Банк «Содружество», Гринфилдбанк и Банк «Максимум». Банки проводили агрессивную политику по привлечению средств граждан во вклады под завышенные проценты и впоследствии похищали их. Ущерб от деятельности преступного сообщества составил более 37 млрд рублей.
В ходе следствия были допрошены более 300 свидетелей, проведены более 100 обысков и выемок, установлены организаторы, исполнители и пособники совершенных преступлений. «13 соучастников находятся в федеральном и международном розыске», — добавила Иванова.
Кроме того, следствие во взаимодействии с оперативными службами и Росфинмониторингом выявили имущество фигурантов, в том числе находящееся за пределами РФ. Общая стоимость арестованного имущества превышает 1 млрд рублей.
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в ходе следствия был наложен арест на яхту на Британских Виргинских островах. Кроме того, арестована коллекция наручных часов стоимостью 507 млн рублей, иномарки класса люкс — Ferrari, Lamborghini, Bentley и Rolls-Royce, а также объекты недвижимости в четырех регионах России.
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