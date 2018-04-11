Мосгорсуд оправдал москвичку, ранее получившую шесть лет за убийство мужа

Мосгорсуд признал необходимой обороной действия жительницы столицы Яны Гурчевой, ранее получившей шесть лет колонии за убийство гражданского мужа. Вышестоящая инстанция отменила соответствующий приговор Кузьминского суда и освободила женщину из-под стражи, признав за ней право на реабилитацию. Москвичка провела в СИЗО восемь месяцев.

Мнения юристов о деле разделились. Одни полагают, что решение Мосгорсуда вселяет веру в справедливость. Другие полагают, что нет ничего хорошего в том, что суду приходится устранять ошибки правоохранительных органов , которые изначально неверно трактовали действия матери двух детей.

Трагедия в общежитии

Трагедия, которая привела женщину на скамью подсудимых, произошла вечером 12 июня 2017 года в комнате общежития на улице Михайлова. Как следует из материалов, в тот день гражданский муж женщины Василий пришел домой пьяным (экспертиза показала среднюю степень алкогольного опьянения). Он завалился спать, а когда проснулся, стал выяснять, почему супруга приготовила ужин только для себя. Разразился скандал, в ходе которого Василий принялся душить Яну. Свидетелями происходящего стали двое маленьких дочерей пары — четырех лет и одного года. Обороняясь от мужа, Гурчева схватила кухонный нож и один раз ударила им в область его ключицы. Несмотря на попытки вызвать скорую и оказать первую помощь, мужчина истек кровью и скончался еще до приезда медиков.

Спустя два дня Кузьминский суд Москвы оправил Яну Гурчеву под стражу. 23 ноября 2017 года судья Юлия Фролова (интересно, что она же заключила обвиняемую в СИЗО) приговорила женщину к шести годам лишения свободы, признав ее виновной в умышленном убийстве по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Осужденная и ее адвокат Александр Фомин обжаловали приговор в Мосгорсуде. «12 марта судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда приговор отменила за отсутствием в деянии подсудимой состава преступления, а уголовное дело прекратила, признав за женщиной право на реабилитацию и освободив из-под стражи в зале суда», — сообщила Business FM руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова

Причины оправдания

По ее словам, вышестоящий суд пришел к выводу, что в действиях подсудимой не было умысла на совершение убийства, поскольку та находилась в состоянии необходимой обороны (статья 37 УК РФ). В таком случае действия человека нельзя расценивать как преступление.

Солопова добавила, что при вынесении решения судебная коллегия приняла во внимание заключение судебной экспертизы, которая гласила, что обвиняемая долгое время находилась в «психотравмирующей ситуации». Также судьи приняли во внимание показания свидетелей, которые дали погибшему отрицательную характеристику. Они рассказали, что Василий был зависимым от алкоголя, не работал и не следил за детьми. В то время как его супруга, наоборот, положительно характеризовалась, в том числе по месту работы.

Кстати, одним из свидетелей по делу стала четырехлетняя дочь пары, которую на следствии допросили по настоянию защиты. Она подтвердила, что удар ножом последовал после того, как отец стал душить мать. «Показания девочки огласили в суде по нашему ходатайству. Дочь рассказала, что папа душил маму, и мама ударила папу ножом», — рассказал Business FM защитник Гурчевой Александр Фомин. Он признался, что надеялся на положительный исход дела в апелляции, «но полной уверенности, что его подзащитную оправдают, не было. Фомин выразил признательность судьям апелляционной коллегии Мосгорсуда, которые „очень внимательно прислушались“ к доводам защиты. Он добавил, что во всей этой истории большую помощь семье оказали органы опеки и попечительства. „Они помогли вызволить детей из инфекционной больницы, куда их отправила следователь“, — сказал Фомин. По его словам, сейчас Яна Гурцева уже воссоединилась с детьми и вернулась на работу.

Плохо или хорошо?

Юристы приветствовали решение Мосгорсуда. „Оно говорит о том, что наша судебная система не стоит на месте и очень медленно, но верно все же поворачивается лицом к людям, и судьи начинают выносить приговоры не по шаблону, а руководствуясь исключительно законом и совестью, как это и должно быть “, — прокомментировала историю председатель коллегии адвокатов „Тамир“ Оксана Михалкина . Она считает, что имела место реальная угроза жизни женщины, и Мосгорсуд пришел к верному выводу о том, что она находилась в состоянии необходимой обороны. Михалкина назвала решение судей довольно редким, отметив, что часто по аналогичным делам людей не оправдывают, а переквалифицируют их действия на статью 108 УК (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны). В этом случае людям дают либо минимальный срок, либо тот, который они уже отбыли на следствии и в ходе процесса.

Впрочем, адвокат Федор Трусов не разделяет воодушевление коллеги. Управляющий партнер адвокатского бюро „Соколов, Трусов и партнеры“ возмущен тем, что судам приходится исправлять ошибки следствия и прокуратуры . По его мнению, следствие изначально предъявило Гурчевой незаконно обвинение в убийстве, а прокуратура утвердила неправомерное обвинительное заключение и позволила направить дело в суд.

»Единственный удар в ключицу явно не преследовал цель убийства, ведь там нет жизненно важного органа. К тому же женщина сразу вызвала скорую помощь», — отметил адвокат. Он считает, что действия Гурцевой могли бы квалифицировать по меньшей мере по статье 109 УК (Причинение смерти по неосторожности). Она предусматривает максимальное наказание на срок до двух лет. «Судьи апелляционной инстанции просто констатировали очевидные вещи. Здорово! Но такие ошибки должны устраняться еще на стадии предварительного следствия, когда утверждается обвинительное заключение или в суде первой инстанции», — полагает эксперт. Он подчеркнул, что Мосгорсуду пришлось устранять очевидные огрехи правоприменительной практики, что, на его взгляд, скорее печально.