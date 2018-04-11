В Челябинске женщина угрожая ножом украла у подростка сотовый телефон

Сотрудники полка патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Челябинску по «горячим следам» задержали подозреваемую в совершении открытого хищения сотового телефона у несовершеннолетней.

В дежурную часть отдела полиции «Советский» УМВД России по городу Челябинску 9 апреля 2018 года поступило сообщение о совершении в подъезде жилого дома имущественного преступления в отношении несовершеннолетней, 2000 года рождения.

На место совершения преступления незамедлительно выехал экипаж патрульно-постовой службы полиции. Прибывшим полицейским потерпевшая пояснила, что в подъезде дома по улице Степана Разина неизвестная женщина под угрозой применения ножа открыто похитила принадлежащей ей сотовый телефон. Сумма ущерба составила около 7 000 рублей.

Девушка сообщила полицейским приметы подозреваемой и указала подъезд, в котором она скрылась.

Сотрудники полиции установили квартиру, в которой могла находиться подозреваемая. Дверь полицейским открыла женщина, которая пояснила, что находится в квартире одна. Однако сотрудниками полиции при осмотре квартиры подозреваемая была задержана. Женщина пряталась от полицейских в диване.

Нож, используемый в качестве оружия при совершении преступления, полицейские обнаружили и изъяли у подозреваемой при задержании, а похищенный сотовый телефон — в ходе осмотра в квартире.

«Подозреваемая была доставлена в отдел полиции «Советский» УМВД России по городу Челябинску, ей оказалась ранее неоднократно судимая за совершение имущественных преступлений местная жительница, 1981 года рождения. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Подозреваемая в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворена в изолятор временного содержания.

У полицейских есть основания полагать, что задержанная может быть причастна к совершению аналогичных преступлений как на территории Советского района, так и города Челябинска, в связи с чем обращаются с просьбой к гражданам, пострадавшим от действий подозреваемой, либо ставшим свидетелями ее противоправных деяний, сообщить о данных фактах в полицию по месту совершения преступления, а также по телефонам дежурной части Управления МВД России по городу Челябинску: 8 (351) 265-02-00, 266-14-14 или службы «02».

Данное преступление было раскрыто полицейскими в максимально короткий период времени благодаря не только профессиональным действиям сотрудников полка патруль-постовой службы полиции УМВД России по городу Челябинску, но и своевременному обращению потерпевшей в органы внутренних дел.