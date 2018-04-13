Суд отправил националиста Поткина под домашний арест без прогулок

Мещанский суд Москвы арестовал до 11 июня националиста Александра Белова (Поткина) в рамках дела легализации (отмывании) (ч. 4 ст. 174 УК РФ) 5 млрд рублей, украденных у вкладчиков казахского банка «БТА». Об этом Business FM сообщил его адвокат Игорь Поповский.

По его словам, соответствующее ходатайство было заявлено в ходе предварительного слушания по делу представителем гособвинения. Из постановления Мещанского суда, которое имеется в распоряжении радиостанции, следует, что защита просила о двухчасовых прогулках для обвиняемого, однако суд просьбу отклонил. Он решил, что это «не будет отвечать интересам уголовного судопроизводства и не обеспечит сохранение избранной меры пресечения». Решение же о помещении фигуранта под домашний арест суд принял с учетом того, что Поткин был ранее судим и сейчас обвиняется в совершении тяжкого преступления.

Поскольку Поткин был извещен о предварительно слушании лишь накануне заседания, суд по ходатайству его адвокатов отложил слушание на 17 апреля в 11:00.

24 августа 2016 года Мещанский суд Москвы приговорил бывшего лидера запрещенного в России Движения против нелегальной иммиграции ( ДПНИ ) и объединения «Русские» (также признано экстремистским и запрещено решением суда) к семи с половиной годам колонии за «легализацию (отмывание) похищенного» (ч. 4 ст. 174 УК РФ), «организацию экстремистского сообщества» (ст. 282.1 УК РФ), «разжигание межнациональный розни» (ст. 282 УК РФ), а также за «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» (ст. 280 УК РФ). Финансовая часть обвинения касалась «отмывания» 5 млрд рублей, украденных у вкладчиков казахского банка «БТА», на которые впоследствии было куплено 2,5 тысячи гектаров земли в Домодедовском районе Подмосковья . Впоследствии Мосгорсуд изменил приговор, дело о легализации похищенного было выделено в отдельное производство, а срок Поткину сокращен до трех с половиной лет.

Это наказание он отсидел и должен был выйти на волю 16 апреля. Однако этого не произошло. По словом Игоря Поповского, 16 апреля на выходе из «Матросской Тишины» его подзащитного должны встретить сотрудники ФСИН и надеть ему электронный браслет. Адвокат заявил, что намерен обжаловать решение Мещанского суда «особенно в части отказа в прогулках, против которых не возражала даже прокуратура ».