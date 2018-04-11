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Полиция определила подозреваемых по делу майнинговой фермы на РТИ
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Полиция определила подозреваемых по делу майнинговой фермы на РТИ 

ProOren 34 минуты назад
Сегодня в МВД России рассказали подробности об операции на майнинговой ферме в здании бывшего заводы РТИ в Оренбурге. Напомним, ферму обнаружили в марте 2018 года при проверке заявления о краже электроэнергии.
Сотрудники энергетической компании обратились в полицию, после чего на место выехали бойцы ОМОНа и следственно-оперативная группа УМВД России. На заводе обнаружили свыше 6 000 единиц техники, подключенной к электросети, а также силовые кабели электропитания, ведущие к расположенной рядом подстанции.
На данный момент установлено, что работа «фермы» осуществлялась без учета потребления энергии объемом свыше 8 млн КВт/ч. По данному факту, в отношении двух подозреваемых возбуждено дело по статье о причинении имущественного ущерба путем обмана.
По озвученным ранее данным, ущерб от деятельности оценивают в 60 млн рублей. Стеллажи были «упакованы» мощным оборудованием, что подразумевает серьезное первоначальное вложение.
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