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Дело завели на мужчину, устроившего дебош на авиарейсе Екатеринбург-Анталья
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Дело завели на мужчину, устроившего дебош на авиарейсе Екатеринбург-Анталья 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, устроившего в конце марта дебош на авиарейсе Екатеринбург-Анталья, сообщается в мессенджере Telegram Следственного комитета РФ.
Как сообщалось ранее, 27 марта самолет авиакомпании «Россия» выполнял рейс FV-5865 из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Анталью. По прибытии на этапе руления воздушного судна произошла драка между пассажирами, спровоцированная одним из них — Сергеем Азаровым, заявляет перевозчик. По данным авиакомпании, при попытке вмешаться член кабинного экипажа «России» получил телесные повреждения. В СК РФ добавляют, что дебошир находился в состоянии алкогольного опьянения.
Уральское следственное управление на транспорте СК РФ информировало, что следователи проводят проверку после сообщений о нарушении порядка на борту самолета. В среду авиакомпания «Россия» заявила о передаче в правоохранительные органы материалов по делу о дебошире.
"Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в отношении 60-летнего авиадебошира с рейса "Екатеринбург — Анталья", — говорится в сообщении СК.
Ранее в «России» напоминали, что принят закон, предусматривающий уголовную ответственность за проявления деструктивного поведения на различных видах транспорта. Помимо внесения изменений на законодательном уровне, с июня 2018 года авиакомпании получат право включать нарушителей в «черные списки» и в дальнейшем отказывать им в заключении договора перевозки.
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