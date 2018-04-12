Дело завели на мужчину, устроившего дебош на авиарейсе Екатеринбург-Анталья

МОСКВА , 12 апр — РИА Новости . Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, устроившего в конце марта дебош на авиарейсе Екатеринбург-Анталья, сообщается в мессенджере Telegram Следственного комитета РФ.

Уральское следственное управление на транспорте СК РФ информировало, что следователи проводят проверку после сообщений о нарушении порядка на борту самолета. В среду авиакомпания «Россия» заявила о передаче в правоохранительные органы материалов по делу о дебошире.

"Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в отношении 60-летнего авиадебошира с рейса " Екатеринбург — Анталья", — говорится в сообщении СК.

Ранее в «России» напоминали, что принят закон, предусматривающий уголовную ответственность за проявления деструктивного поведения на различных видах транспорта. Помимо внесения изменений на законодательном уровне, с июня 2018 года авиакомпании получат право включать нарушителей в «черные списки» и в дальнейшем отказывать им в заключении договора перевозки.