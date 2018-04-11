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Четверть миллиона у психически больной девушки выманил кочковец
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Четверть миллиона у психически больной девушки выманил кочковец 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Удостоверившись, что на счету у 19-летней девушки, инвалида второй группы по психическому заболеванию, есть полмиллиона рублей, ловкий кочковец придумал коварный план, желая присвоить себе чужие средства.
Следствие выяснило, что молодой человек предложил знакомой ему девушке оформить в офисе «Сбербанка» банковскую карту. Потерпевшая, не понимавшая в силу своего заболевания сути происходящего, на предложение согласилась и передала мужчине оформленную ею в тот же день неименную банковскую карту. Так деньги и оказались в руках у мошенника. В декабре прошлого года он похитил 218 тыс. рублей, распорядившись ими в своих личных целях.
«Действия обвиняемого были пресечены сотрудниками полиции, которые изъяли у него банковскую карту, оформленную самой потерпевшей. Обвиняемый вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, возместил причиненный преступлением ущерб. Дело рассмотрит по существу Ордынский районный суд», — рассказал VN.ru старший помощник прокурора области Дмитрий Лямкин.
Недееспособные люди нередко становятся жертвами мошенников. Так, беспомощного инвалида ограбила его же собственная домработница. Пьяная женщина пришла к инвалиду и забрала стиральную машину. Помешать ей мужчина не смог.
«Отличились» и сотрудники отдела опеки и попечительства Здвинского района. Должностные лица к отчету о покупках для недееспособных мужчин приобщали чеки, по которым покупались предметы женской интимной гигиены и кошачий корм.
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