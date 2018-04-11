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Мужчина обстрелял ребенка из пневматического оружия на юго‑востоке Москвы
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Мужчина обстрелял ребенка из пневматического оружия на юго‑востоке Москвы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Сотрудники полиции задержали мужчину, который ранил ребенка из пневматического оружия на юго-востоке Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте МВД РФ.
В дежурную часть территориального отдела полиции поступила информация о том, что в районную поликлинику доставили несовершеннолетнего с ранениями, полученными от выстрелов из пневматического оружия.
«Прибывшие сотрудники полиции выяснили, что из окна одного из домов, расположенных на Волгоградском проспекте, неизвестный мужчина, выкрикивая нецензурные слова, несколько раз выстрелил в сторону площадки, на которой находились дети», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она отметила, что 37-летний подозреваемый в хулиганстве был задержан по месту жительства участковым уполномоченным. Пневматическое ружье изъято. В настоящее время жизни подростка ничего не угрожает.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство).
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