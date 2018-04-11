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На кадровика самарского филиала «Почты России» возбудили еще одно уголовное дело
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На кадровика самарского филиала «Почты России» возбудили еще одно уголовное дело 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По версии следствия, в 2017 году подозреваемая получила 42 тысячи 700 рублей в качестве взятки от начальника Сызранского почтамта за общее покровительство по службе, передает пресс-служба СУ СКР региона.
Напомним, 22 февраля кадровик получила 153 тысячи рублей от общей суммы взятки в 300 тысяч рублей от начальника Тольяттинского почтамта. Незаконное вознаграждение предназначалось за согласование его кандидатуры и последующее назначение на должность начальника указанного подразделения.
По информации источников в силовых структурах, женщина собирала деньги для экс-главы филиала «Почты России» Артура Игрушкина и после его оставки. Следователи предполагают, что подозреваемая осуществляла сбор средств под предлогом погашения ранее взятых Игрушкиным кредитов и оплаты услуг адвокатов.
Напомним, ранее в отношении экс-главы самарского управления «Почты России» было возбуждено второе уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».
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