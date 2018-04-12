МВД раскрыло нелегальную криптодобычу в Оренбурге

Москва , 11 апреля — «Вести. Экономика». Сотрудники УМВД России по Оренбургской области , а также сотрудники ОМОНа Управления Росгвардии по Оренбургской области выявили подпольное предприятие по майнингу криптовалют, работавшей за счет несанкционированного подключения к местной электроподстанции.

Об этом сообщили в управлении МВД России по Оренбургской области. Как отмечается, проверка одного из бывших заводов Оренбурга была проведена после поступившей информации о существенных потерях электроэнергии на данной территории.

При осмотре территории было обнаружено более 6000 единиц техники, подключенной к электросети, и силовые кабели электропитания, ведущие к расположенной поблизости подстанции.

Двое руководителей фирмы, осуществлявшей данную деятельность на территории бывшего завода был задержаны. Возбуждено уголовное дело по ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере). В МВД опубликовали видео следственных мероприятий.

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