Спецслужбы Киргизии задержали сторонника религиозно-экстремистской группы «Хизб ут-Тахрир»

"10 апреля 2018 года ГКНБ Кыргызской Республики в ходе оперативно-розыскных мероприятий в городе Бишкек задержан один из идейных членов религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир», гражданин республики 1996 года рождения", — говорится в сообщении. Имя и фамилия подозреваемого в интересах следствия пока не разглашаются.

По данным киргизских спецслужб, задержанный «осуществлял административное редактирование экстремистских сайтов и страниц в различных социальных сетях», а также занимался распространением и размещением в интернете запрещенных материалов «Хизб ут-Тахрир».

"В ходе санкционированного обыска по месту жительства задержанного обнаружены и изъяты ноутбуки, мобильные телефоны, модемы, печатная и электронная литература экстремистского содержания. Все материалы направлены в Госкомиссию по делам религий для проведения религиоведческой экспертизы", — отмечается в документе.

По этому факту ГКНБ возбудило дело по статье «Приобретение, изготовление, хранение, распространение, перевозка и пересылка экстремистских материалов, а также умышленное использование символики или атрибутики экстремистских или террористических организаций» Уголовного кодекса республики. Задержанный помещен в СИЗО ГКНБ, ведется следствие.

Деятельность «Хизб ут-Тахрир» запрещена не только на территории Киргизии, но и практически во всех странах региона. Организация провозгласила своей целью в Центральной Азии свержение существующих светских режимов и создание в Ферганской долине Исламского халифата. В настоящее время на профилактическом учете в правоохранительных органах Киргизии состоят около 4 тыс. членов различных религиозно-экстремистских организаций, в том числе и «Хизб ут-Тахрир».