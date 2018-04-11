Вынесен приговор двум обвиненным в мошенничестве контрразведчикам ФСБ

Обвиняемый в особо крупном мошенничестве полковник ФСБ Алексей Кутернин приговорен к двум годам заключения, его подельник Алексей Костенков — к одному году и трем месяцам лишения свободы.

Приговором недовольны все В ходе прений сторон в 235-м гарнизонном военном суде представитель военной прокуратуры заявил, что, по его мнению, в ходе процесса совокупностью собранных доказательств вина в мошенничестве сотрудников 13-й службы департамента контрразведывательного обеспечения (ДКРО) ФСБ Алексея Кутернина и Алексея Костенкова была полностью доказана. Прокурор отметил, что, требуя 1,3 млн рублей у гендиректора ООО «ЧОП „Отряд-1“ Глеба Сницерова за содействие тому в заключении контрактов на охрану зданий Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) МИД РФ и дальнейшее расширение списка охраняемых ЧОПом объектов, полковники Кутернин и Костенков заведомо знали, что в силу служебных обязанностей не могли выполнить своих обещаний. ДКРО занимается предотвращением вербовки иностранными спецслужбами работников МИДа, МГИМО и ГлавУпДК.

Гособвинитель просил суд приговорить полковника Кутернина к пяти годам лишения свободы, а полковника Костенкова с учетом его активной помощи следствию — к четырем годам. Кроме того, прокурор предлагал оштрафовать каждого чекиста на 500 тыс. рублей, лишив их права занимать должности в госорганах на три года после отсидки.

Кутернин и его защита настаивали на оправдательном приговоре, утверждая, что офицер стал жертвой провокации со стороны коллег из управления собственной безопасности ФСБ. Защита полковника Костенкова просила суд назначить полковнику условное наказание, поскольку он активно помогал расследованию.

В итоге суд приговорил Алексея Кутернина к двум годам колонии общего режима , а Алексея Костенкова — к году и трем месяцам. С учетом проведенного в СИЗО под арестом времени Кутернин уже фактически может подавать прошение об УДО, а его бывший подчиненный и вовсе скоро выйдет на свободу. При этом офицеров не стали ни штрафовать, ни лишать званий и госнаград, соответственно, за ними сохранились и их полноценные пенсии.

Тем не менее защита обоих фигурантов намерена обжаловать приговор. То же собирается сделать и военная прокуратура, которая осталась недовольна слишком мягким решением суда.

Напомним, что в январе следователи переквалифицировали арестованным за взятки Кутернину и Костенкову обвинение на „мошенничество“, так как выяснили, что оба полковника никак не могли повлиять на заключение контрактов именно с „Отрядом-1“. В ходе судебного процесса гендиректор ЧОПа Глеб Сницеров отказаться от своих претензий к офицерам ФСБ.