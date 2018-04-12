Ещё
В Самаре двух борцов с коррупцией задержали за взятку в 2,5 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Самаре двух борцов с коррупцией задержали за взятку в 2,5 млн рублей 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Замглавы службы экономической безопасности и начальник отдела «М» УФСБ по Самарской области задержаны за взятку более чем в 2,5 миллиона рублей, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Следователи СК совместно с оперативниками ФСБ задержали по подозрению в получении взятки замначальника службы экономической безопасности и начальника отдела «М» УФСБ по Самарской области", — говорится в сообщении.
По версии следствия, они получили более 2,5 миллиона рублей с помощью банковских переводов на счета подконтрольной организации. Эту сумму руководство местной фирмы заплатило за то, что чекисты закроют глаза на нарушения в работе перевалочных баз нефти в Самарской области.
Возбуждено уголовное дело.
РИА Новости: последние новости
В дачной сторожке в Хабаровске нашли расчлененное тело человека Госдума ужесточила ответственность за кражу средств с банковских счетов Жителя Архангельска обвиняют в убийстве двух таксистов
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель определилась с атакой по Сирии61
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса291
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»156
Трамп высказался о точных сроках атаки на Сирию94
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому186
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
01:00
Москву приведут в порядок к праздникам
Новости Москвы
00:30
Солнцев женился на пожилой возлюбленной
Шоу-бизнес
00:28
Меркель определилась с атакой по Сирии
В мире
00:37
Захарова прокомментировала новый твит Трампа
Политика
20:00
На Большом кольце метро построят 22 ТПУ
Новости Москвы
02:53
Звезда «Тихого Дона» рассказала о драках с мужем
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение