Головинский районный суд принял решение в отношении участников налета на ресторан «Тануки»

Отпустить прямо из зала суда ‐ такое решение принял Головинский районный суд в отношении четверых из 13‐ти налетчиков, устроивших разгром в ресторане «Тануки» три года назад. Однако само уголовное дело стало известно по другой причине: была предпринята попытка группового суицида среди обвиняемых. На продлении меры пресечения в ноябре прошлого года, пятеро фигурантов уголовного дела попытались вскрыть вены прямо в зале суда. Подробнее в репортаже «360».

Освобожденные прямо в зале суда с удовольствием потирают запястья, на которых больше нет наручников. Два года и восемь месяцев непонятного, на их взгляд, ожидания под стражей, закончились приговором с точно таким же сроком. Однако таким решением будут довольны не все. Девять из 13-ти подсудимых получат совсем другое наказание.

В августе 2015 года группа из 13-ти вооруженных битами и пистолетами уроженцев Чечни ворвались в кафе на юге Москвы . Только предупредительные выстрелы полицейских остановили преступников. Всех задержанных арестовали. На слушании о продлении заключения пятеро подсудимых с решением не согласились и в знак протеста вскрыли себе вены. Правда, нашумевшая акция им не помогла. Всем оказали первую помощь и оставили под стражей еще на 4 месяца, до оглашения приговора. Адвокаты в итоге с ним не согласились.

Там было 13 обвиняемых, из них четверых выпустили призванными виновными. Такова судьба, что адвокатам и подзащитным приходится радоваться тому что их признали виновными просто, чтобы освободиться.

Между тем обвинение уже вступило в силу и обжалованию не подлежит. Несмотря на такое долгое судебное разбирательство, большинству осужденных предстоит и дальше оставаться под стражей. Одним два месяца, другим два года. Самый большой срок — виновным не только в хулиганстве, но и в разбое — составил пять лет.

Ранее «360» писал о заседании, на котором рассматривали дело уроженцев Чечни, ворвавшихся в 2015 году в кафе японской кухни в Восточном Бирюлеве с оружием.