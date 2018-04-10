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Головинский районный суд принял решение в отношении участников налета на ресторан «Тануки»
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Головинский районный суд принял решение в отношении участников налета на ресторан «Тануки» 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Отпустить прямо из зала суда ‐ такое решение принял Головинский районный суд в отношении четверых из 13‐ти налетчиков, устроивших разгром в ресторане «Тануки» три года назад. Однако само уголовное дело стало известно по другой причине: была предпринята попытка группового суицида среди обвиняемых. На продлении меры пресечения в ноябре прошлого года, пятеро фигурантов уголовного дела попытались вскрыть вены прямо в зале суда. Подробнее в репортаже «360».
Освобожденные прямо в зале суда с удовольствием потирают запястья, на которых больше нет наручников. Два года и восемь месяцев непонятного, на их взгляд, ожидания под стражей, закончились приговором с точно таким же сроком. Однако таким решением будут довольны не все. Девять из  13-ти  подсудимых получат совсем другое наказание.
В августе 2015 года группа из  13-ти  вооруженных битами и пистолетами уроженцев Чечни ворвались в кафе на юге Москвы. Только предупредительные выстрелы полицейских остановили преступников. Всех задержанных арестовали. На слушании о продлении заключения пятеро подсудимых с решением не согласились и в знак протеста вскрыли себе вены. Правда, нашумевшая акция им не помогла. Всем оказали первую помощь и оставили под стражей еще на 4 месяца, до оглашения приговора. Адвокаты в итоге с ним не согласились.
Там было 13 обвиняемых, из них четверых выпустили призванными виновными. Такова судьба, что адвокатам и подзащитным приходится радоваться тому что их признали виновными просто, чтобы освободиться.
Шамиль Яндарбаев, адвокат.
Между тем обвинение уже вступило в силу и обжалованию не подлежит. Несмотря на такое долгое судебное разбирательство, большинству осужденных предстоит и дальше оставаться под стражей. Одним два месяца, другим два года. Самый большой срок — виновным не только в хулиганстве, но и в разбое — составил пять лет.
Ранее «360» писал о заседании, на котором рассматривали дело уроженцев Чечни, ворвавшихся в 2015 году в кафе японской кухни в Восточном Бирюлеве с оружием.
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