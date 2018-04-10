Отца Краснодарского судьи Ермолова хотят привлечь к солидарной ответственности за смертельное ДТП

Краснодар . 10 апреля — Новая Кубань. Сегодня в Ленинском районном суде г. Краснодара было вынесено решение об удовлетворении ходатайства одной из сторон потерпевших. Адвокаты семьи погибшей 20-летней Юлии Пресбышевской настаивали на возвращении материалов уголовного дела в прокуратуру . Они считают необходимым инициировать проведение доследования. Высказывалось 3 аргумента.

Во-первых, адвокаты заявили, что следователь ознакомил их с материалами уголовного дела не в полном объеме и ещё до завершения предварительного следствия, самовольно поставив в протоколе ознакомления дату, которая не соответствует действительности.

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Во-вторых защитники считают, что оказавшемуся на скамье подсудимых водителю семьи Ермоловых Роману Коваленко излишне вменена вина в совершении деяния, предусмотренного ч.1 ст. 330 УК РФ (самоуправство). По их мнению, не изложены умысел лица, способ совершения преступления и т.д. Интересно отметить, что потерпевшим по этой статье проходит отец судьи Прикубанского районного суда г. Краснодара, на которого оформлен Range Rover.

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В-третьих, адвокаты настаивают на добавление ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Вторая сторона потерпевших ходатайство поддержала в полном объеме.

В качестве свидетеля в ходе судебного заседания был допрошен старший следователь СО по Западному округу г. Краснодара СУ СК по Краснодарскому краю Сергей Григорян . Он пояснил, что мать Пресбышевской и их адвокат прибыли в следственный отдел 29 января, были ознакомлены с материалами уголовного дела по части обвинений по ч. 6 ст. 264 УК РФ. При этом уголовное преследование Коваленко по ч.1 ст. 330 было инициировано 8 февраля. А в протоколе ознакомления с материалами уголовного дела потерпевших Пресбышевских стоит дата 9 февраля. В указанный день адвокат и мать погибшей девушки даже не были в Краснодаре. Тому имеются подтверждения, предоставленные раннее суду. Следователь пояснил, что 29 января адвокат и потерпевшая приняли решение подписать протокол, ссылаясь на то, что им сложно будет ещё раз приехать в Краснодар из Ростова-на-Дону. А следователь позже внес в него дату ознакомления, которая совпадает с фактическим завершением предварительного следствия. Григорян добавил, что подписанию протокола ознакомления якобы предшествовала встреча адвоката потерпевшей с адвокатом обвиняемого, на которой, возможно, решался вопрос о досудебном возмещении ущерба. О возбуждении в отношении Коваленко ч.1 ст. 330 УК РФ следователем в адрес потерпевших позже было направлено дополнительное уведомление.

Именно по этой части ходатайство о возврате материалов уголовного дела в прокуратуру было удовлетворено. В деяниях следователя узрели процессуальное нарушение. Также судья принял решение проинформировать ростовскую палату адвокатов и о действиях защитника, который подписал протокол без указания на нем даты ознакомления.

В удовлетворении остальных положений ходатайства отказано. По поводу вменения Коваленко ст. 125 УК РФ гособвинитель пояснил, что материалы дела не исследованы на предмет совершения им данных деяний, не допрошены свидетели и т. д. Таким образом внесение её в обвинительное заключение считают преждевременным.

Отмену ч. 1. ст. 330 также сочли нецелесообразной на данной стадии, так как решение по ней может быть принято уже в ходе судебного следствия в рамках рассмотрения материалов дела по существу.

Отметим, что отмена этой статьи является принципиальным вопросом для потерпевших. Если сейчас владелец Range Rover проходит по уголовному делу в качестве пострадавшего, то адвокаты погибшей девушки пытаются добиться привлечения отца краснодарского судьи к солидарной ответственности, как владельца источника повышенной опасности. Тогда наравне с обвиняемым ему смогут предъявить гражданские иски о возмещении ущерба. В совокупности обе стороны потерпевших планируют заявлять моральный вред в размере около 5 миллионов рублей.

Напомним, что Роман Коваленко в полном объема признал вину во всех инкриминируемых ему деяниях. Его адвокат считает, что нарушениях, заявленные в ходатайстве, устранимы в ходе судебного процесса, поэтому возвращение дела в прокуратуру не мотивированно. Касаемо претензий потерпевших о том, что их ознакомили с материалами уголовного дела не в полном объеме, он делает упор на п.12 ст. 42 УПК РФ, где говорится: « В случае, если в уголовном деле участвует несколько потерпевших, каждый из них вправе знакомиться с теми материалами уголовного дела, которые касаются вреда, причиненного данному потерпевшему».

При этом оппоненты настаивают, что по ч.1. ст. 330 затронуты и их права.

Добавим, что меру пресечения в отношении Коваленко не изменили. То есть на тот период, пока материалы дела вернут в прокуратуру, где будут приниматься какие-либо процессуальные решения, он все ещё будет оставаться под стражей.

Во всей это истории позиция потерпевших предельна ясна и связана с финансовой стороной вопроса. Погибших в аварии людей уже не вернуть, теперь родственники будут добиваться денежной компенсации.

Позицию оказавшегося на скамье подсудимых Романа Коваленко узнать пока не возможно. Признав вину в полном объеме, он вынужден будет взять на себя обязательства по возмещению ущерба. Располагает ли он или его семья такими денежными средствами? А в случае, если адвокаты потерпевших смогут добиться привлечения владельца Range Rover к солидарной ответственности, Коваленко предстояло бы возмещать лишь часть ущерба.

Напомним, что ДТП с летальным исходом произошло в краевой столице осенью прошлого года. На пересечении ул. Тургенева и Гагарина столкнулись Range Rover, принадлежащий отцу судьи Прикубанского районного суда, и ВАЗ-2114. В отечественной легковушки погибли 2 пассажира: 27-летний парень и 20-летняя девушка. 20-летний водитель выжил. Его здоровью был причинен тяжкий вред.

Следствием была собрана доказательная база, дающая право полагать, что в момент ДТП внедорожников управлял 27-летний Роман Коваленко, работавший у судьи Ермоловых водителем.

Мать краснодарского судьи Ольга Георгиевна подробно рассказывала о том, как их семья узнала о совершении ДТП на их автомобиле.

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