Мосгорсуд смягчил приговор лидеру банды лжеэкстрасенсов

МОСКВА , 10 апр — РИА Новости Мосгорсуд смягчил приговор Максиму Негуляеву — организатору сообщества псевдоэкстрасенсов, осужденных за продажу биологически активных добавок (БАД) и оказание мнимых парапсихологических и экстрасенсорных услуг, оставив в силе срок 15-летнего заключения, но исключив из приговора ограничение свободы сроком на 1 год, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Таким образом, вступил в силу приговор Симоновского суда Москвы, который летом 2017 года вынес приговор Негуляеву.

Ранее, в 2016 году этот же районный суд приговорил 21 псевдомага к заключению на сроки от 6 до 15 лет заключения. Самое строгое наказание — 15 лет лишения свободы — суд назначил Негуляеву за мошенничество и организацию преступного сообщества. В качестве дополнительного наказания суд назначил подсудимым штрафы в размере от 400 тысяч до полутора миллионов рублей. Каждый из подсудимых признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210 (участие в преступном сообществе) и частью 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. Позже апелляционная инстанция отменила приговор и направила на пересмотр дело только в отношении Максима Негуляева, так как ранее он просил о рассмотрении его дела коллегией из трех судей, но это ходатайство не было рассмотрено. Тем не менее, Симоновский суд вынес аналогичное решение.

В заседании во вторник Негуляев участвовал по видеосвязи из Бутырского следственного изолятора

Он заявил, что повторное рассмотрение дела в суде первой инстанции проходило с многочисленными нарушениями, а вынесенный приговор вновь оказался «жестоким». Он полагает, что «15 лет заключения за четыре недоказанных эпизода, касающихся 470 тысяч рублей — это невероятно несправедливое наказание».

В ходе последнего слова Негуляев положил руку на Библию, которую принес с собой, и поклялся в своей невиновности перед судом.

В свою очередь адвокат Ваграм Калачян уточнил, что из 40 потерпевших в деле осталось лишь четыре человека, остальные были исключены как незаконно вмененные. При этом, по словам защитника, трое из них более не считают себя потерпевшими по разным причинам, а один человек страдает от психического заболевания. Калачан отметил, что следствие подошло к делу формально, и в ходе суда было нарушено несколько статей УПК.

Согласно обвинительному заключению, Негуляев создал и руководил преступным сообществом, направленным на совершение мошенничества в сфере оборота биологически активных добавок к пище. Преступная группировка приобретала различные аппараты и препараты, оказывающие общеукрепляющее действие на организм, и продавала эти препараты гражданам под видом высокоэффективных средств при лечении различных заболеваний, заведомо зная, что препараты не обладают такими лечебными свойствами. Наряду с этим преступная организация оказывала мнимые парапсихологические и экстрасенсорные услуги.