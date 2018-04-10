Одиннадцать хулиганов из «Тануки» ждали приговора почти три года

Банальная драка в кафе «Тануки», расследование которой едва не спровоцировало массовый суицид, все-таки завершилась приговором суда. Напомним, на скамье подсудимых оказались 13 чеченцев, которые, устав ждать правосудия, вскрыли себе вены прямо в здании Мосгорсуда . А под удар попал следователь Главного следственного управления ГУ МВД по Москве , затянувший расследование уголовного дела.

Как уже сообщал «КВ», 6 августа 2015 года около 18.00 к охране кафе «Тануки» на Липецкой улице обратились двое посетителей, которые жаловались на трех уроженцев Северного Кавказа. Секьюрити вывел на улицу агрессивных гостей. Но вскоре в кафе зашли аж три десятка «джигитов», вооруженных бейсбольными битами и пистолетами, а один был с «Сайгой». Началась драка, потом перестрелка. Был ранен в бедро директор ресторана 34-летний Алексей Дорохин, сотрясение мозга получил 30-летний посетитель. Личности нападавших установили довольно быстро, всех задержали и арестовали. Дело расследовал следователь ГСУ ГУ МВД по Москве Павел Сидоренко . В августе 2017 года он отвез материалы в прокуратуру — чеченцев обвинялись в хулиганстве в составе организованной группы. Однако, по мнению юристов, речь должна была идти лишь о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. В октябре дело вернулось в полицейское следственное ведомство на дополнительное расследование. Это вывело чеченцев из себя — устав ждать приговора, 17 ноября на продлении ареста они порезали себя в Мосгорсуде составными элементами зажигалок. После чего в ГСУ возник скандал — нервы начальников дали сбой, и один из них пригрозил даже «вырвать печень» следователю.

11 человек обвинили только в хулиганстве, а зачинщиков Умара Идрисова и Рамбека Мусрапилова — еще и в разбойном нападении с применением оружия. Как выяснилось, в марте 2015 года в общежитии на Нарвской улице они избили одного гражданина. В ходе конфликта был ранен другой постоялец общежития — ему дважды выстрелили по ногам. А через два дня Идрисов и Мусрапилов напали на сотрудника общежития и, угрожая арбалетом, похитили более 124 тыс. рублей.

В итоге подсудимые получили от 2 лет 8 месяцев до 5 лет колонии общего режима

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