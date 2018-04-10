Создатель финансовой пирамиды из Волгограда получил 6 лет тюрьмы

Волгоградский областной суд оставил без изменения приговор, вынесенный ранее Дзержинским районным судом в отношении Дмитрия Мазанова (сам он называет себя «Дмитрием Денежным») — организатора финансовой пирамиды «Витязи». Подсудимого признали виновным в крупном мошенничестве. Об этом сообщают ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

В 2012 году Мазанов решил создать собственную «группу финансовой взаимопомощи» по образцу «МММ», в которой сам некоторое время состоял. За основу пирамиды «Витязи» волгоградец взял принципы, разработанные покойным махинатором Сергеем Мавроди , изменив только ключевые термины. Мазанов активно рекламировал свою финансовую пирамиду — проводил семинары, презентации, конференции и даже благотворительные акции.

За всё время деятельности «Витязей» обещаниям мошенника поверили более тридцати тысяч человек. Всем им Мазанов обещал полностью вернуть вложенные в пирамиду деньги с дополнительными процентами. Доверчивые вкладчики отдали злоумышленнику в общей сложности свыше 15 млн рублей, однако «гарантированного дохода» так и не дождались.

Махинации Дмитрия Мазанова разоблачили правоохранительные органы . В его отношении было возбуждено уголовное дело, расследованием которого занялись сотрудники ГСУ ГУ МВД по Волгоградской области