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Создатель финансовой пирамиды из Волгограда получил 6 лет тюрьмы
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Создатель финансовой пирамиды из Волгограда получил 6 лет тюрьмы 

Rambler News Service 17 минут назад
Фото: v1.ru
Волгоградский областной суд оставил без изменения приговор, вынесенный ранее Дзержинским районным судом в отношении Дмитрия Мазанова (сам он называет себя «Дмитрием Денежным») — организатора финансовой пирамиды «Витязи». Подсудимого признали виновным в крупном мошенничестве. Об этом сообщают ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
В 2012 году Мазанов решил создать собственную «группу финансовой взаимопомощи» по образцу «МММ», в которой сам некоторое время состоял. За основу пирамиды «Витязи» волгоградец взял принципы, разработанные покойным махинатором Сергеем Мавроди, изменив только ключевые термины. Мазанов активно рекламировал свою финансовую пирамиду — проводил семинары, презентации, конференции и даже благотворительные акции.
За всё время деятельности «Витязей» обещаниям мошенника поверили более тридцати тысяч человек. Всем им Мазанов обещал полностью вернуть вложенные в пирамиду деньги с дополнительными процентами. Доверчивые вкладчики отдали злоумышленнику в общей сложности свыше 15 млн рублей, однако «гарантированного дохода» так и не дождались.
Махинации Дмитрия Мазанова разоблачили правоохранительные органы. В его отношении было возбуждено уголовное дело, расследованием которого занялись сотрудники ГСУ ГУ МВД по Волгоградской области.
Дзержинский районный суд приговорил мошенника к шести годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей. Однако подсудимый до последнего отрицал свою вину и обжаловал приговор, потребовав полного оправдания. Тем не менее в конечном счёте Волгоградский областной суд подтвердил решение нижестоящей инстанции, и оно вступило в законную силу.
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