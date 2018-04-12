Россия просит ФРГ выдать ключевого фигуранта «кокаинового дела» Ковальчука

Ранее пресс-атташе посольства РФ в Германии Денис Микерин заявил журналистам, что россиянин Андрей Ковальчук, являющийся фигурантом «кокаинового дела», арестован и будет находиться под стражей до решения об экстрадиции,

"Генеральной прокуратурой РФ в связи с сообщением НЦБ Интерпола Германии о задержании Ковальчука Андрея Федоровича, 10.12.1968 года рождения, в Федеральное министерство юстиции и защиты прав потребителей Федеративной Республики Германия 29.03.2018 направлен запрос о его выдаче для привлечения к ответственности по части 3 статьи 30, пунктам «а», «б» части 4 статьи 229.1, части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ", — говорится в ответе Генпрокуратуры.

Как уточняет ведомство, запрос находится на рассмотрении в компетентных органах Германии.

Аргентинские власти ранее сообщили, что в ходе совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.

По «кокаиновому делу» в Москве были арестованы Владимир Калмыков Иштимир Худжамов и Али Абянов, следователи продолжают поиск других фигурантов. Решение об аресте трех обвиняемых было вынесено еще 13 декабря прошлого года, однако журналистам о нем стало известно только после того, как российские и аргентинские власти рассказали об этой крупной спецоперации. Фигурантам предъявлены обвинения в покушении на незаконный оборот и контрабанду наркотиков.

Предполагаемый организатор группы, занимающейся контрабандой кокаина из Аргентины, находится в Германии, он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Тверской суд Москвы заочно арестовал Ковальчука как одного из фигурантов дела о попытке контрабанды наркотиков из Аргентины. По данным издания La Nacion, фигурант, которого издание называет «мистер К.», проживает в Берлине, он родился в 1968 году и работает торговым представителем табачной компании Habanos.