В среду суд продолжит рассматривать апелляцию по делу экс-сенатора Цыбко 

ЧЕЛЯБИНСК, 10 апреля. /ТАСС/. Осужденный на девять лет за взяточничество бывший член Совета Федерации Константин Цыбко во вторник в Челябинском областном суде на рассмотрении в апелляции уголовного дела, расследованного в отношении него, закончил выступать в прениях. Следующее заседание назначено на среду, сообщила журналистам пресс-служба облсуда.
"Сегодня в судебном заседании Константин Цыбко закончил свое выступление в судебных прениях. Сразу после этого он сам и его защитники заявили суду ряд ходатайств: о возобновлении судебного следствия и приобщении к материалам дела письменных объяснений М. В. Юревича (бывший губернатор Челябинской области, содержание этих пояснений не оглашалось — прим. ТАСС); об отводе государственного обвинителя Г. Н. Чеблаковой. В удовлетворении ходатайства об отводе суд отказал. Решение по первому ходатайству суд примет на следующем заседании, которое состоится завтра в 10:00 местного времени (08:00 мск)", — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее сообщалось, что 3 августа 2017 года суд Озерска Челябинской области признал Цыбко виновным во взяточничестве и приговорил его к лишению свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также к штрафу в 70 млн рублей. Сразу после вынесения приговора Цыбко и его защита подали апелляционную жалобу. Сторона обвинения также не согласна с вынесенным приговором и требует его ужесточения.
Как полагает следствие, в 2011 году Цыбко получил от главы администрации Озерского городского округа Евгения Тарасова не менее 11 млн рублей за оказанное ему содействие в назначении на указанную должность. Также, по данным следствия, в 2012 году Цыбко как лично, так и при посредничестве Тарасова получил 10 млн рублей от предпринимателя Олега Лакницкого за лоббирование его коммерческих интересов и создание благоприятных условий для развития бизнеса на территории Озерского городского округа и иных районов Челябинской области.