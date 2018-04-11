В Самаре завели уголовные дела о подделке протоколов собраний о смене УК

По материалам проверки прокуратуры Советского района Самары возбуждены уголовные дела по фактам подделки протоколов общих собраний жильцов о смене управляющей компании, сообщает надзорное ведомство.

В ходе проведённой по обращениям граждан прокуратурой Советского района Самары проверки исполнения жилищного законодательства, установлено, что ООО «ЖКС» с 2013 года по 2017 год осуществляло управление многоквартирным домом №5 по ул. Физкультурной. В соответствии с протоколом № 01/17 от 17 декабря 2017 года внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, жильцами принято решение о смене управляющей организации с ООО «ЖКС» на ООО «УК Возрождение».

Вместе с тем прокуратура выяснила, что внеочередное общее собрание собственников помещений в указанном многоквартирном доме в декабре не проводилось. Протокол собственникам помещений МКД жильцам не предъявлялся, ими не подписывался. Прокуратурой района также выявлено десять аналогичных фактов нарушения требований закона.

Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы. В результате по данным фактам возбуждено десять уголовных дел по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» УК РФ

Кроме того, по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по обращениям жильцов дома № 62 по ул. И. Булкина в Самаре о несогласии с отказом от услуг управляющей компании ООО «ЖКС» и переходом на непосредственное управление домом.

Установлено, что ООО «ЖКС» с 2013 года по 2017 год осуществляло управление многоквартирным домом № 62 по ул. И. Булкина. В соответствии с протоколом № 1 от мая 2017 внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, жильцами вышеуказанного дома избран непосредственный способ управления многоквартирным домом.

Вместе с тем проверкой установлено, что внеочередное общее собрание собственников помещений в указанном многоквартирном доме в мае 2017 года не проводилось. О проведении собрания жильцы не уведомлялись, протокол собственникам помещений МКД не предъявлялся и не подписывался.

Ход расследования уголовных дел находится на контроле прокуратуры Советского района