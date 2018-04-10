В Братске полицией задержаны подозреваемые в совершении особо тяжкого преступления 

Накануне ночью полицейский патруль на территории дачного кооператива в окрестностях Братска задержал молодых людей, за короткое время
совершивших серию тяжких и особо тяжких преступлений.
Сигнал о нападении на охранников садово-огороднического товарищества
на 17-ом километре в дежурную часть Межмуниципального управления МВД
России «Братское» поступил около 11 часов вечера 8 апреля.
Незамедлительно к месту происшествия был направлен экипаж батальона
патрульно-постовой службы полиции, а также оповещена «скорая медицинская
помощь».
Экипаж в составе прапорщика полиции старшего лейтенанта полиции Юрия
Мороко, прапорщика полиции Олега Ципуна и старшего сержанта полиции
Антона Большакова на контрольно-пропускном пункте дачного массива увидел
работников охранного предприятия, которые просили оказать им медицинскую помощь. Подоспевшая «скорая» доставила пострадавших в больницу, но в приёмном покое один из них, 57-летний братчанин,
скончался от полученных травм. Его 65-летний напарник был госпитализирован.
В результате профессионально организованных поисковых мероприятий
вскоре полицейские вышли на след преступников. Предполагаемые
соучастники преступления попытались скрыться в лесном массиве, но были
настигнуты сотрудниками полиции. Это двое ранее неоднократно судимых
мужчины 33-х и 26 лет. Позднее выяснилось, что один из подозреваемых
только 30 марта освободился из мест лишения свободы.
По предварительным данным, компания распивала алкоголь на одной из дач. Решив вернуться в город, на контрольно-пропускном пункте они напали
на охранников, затем завладели машиной одного из пострадавших. Однако
нетрезвые угонщики не справились с управлением и совершили ДТП. Вскоре
они были задержаны правоохранителями.
В настоящее время по данному факту следственными органами СУ СК
России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного Кодекса
Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,
повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».