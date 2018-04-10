В Братске полицией задержаны подозреваемые в совершении особо тяжкого преступления

Накануне ночью полицейский патруль на территории дачного кооператива в окрестностях Братска задержал молодых людей, за короткое время

совершивших серию тяжких и особо тяжких преступлений.

Сигнал о нападении на охранников садово-огороднического товарищества

на 17-ом километре в дежурную часть Межмуниципального управления МВД

России «Братское» поступил около 11 часов вечера 8 апреля.

Незамедлительно к месту происшествия был направлен экипаж батальона

патрульно-постовой службы полиции, а также оповещена «скорая медицинская

помощь».

Экипаж в составе прапорщика полиции старшего лейтенанта полиции Юрия

Мороко, прапорщика полиции Олега Ципуна и старшего сержанта полиции

Антона Большакова на контрольно-пропускном пункте дачного массива увидел

работников охранного предприятия, которые просили оказать им медицинскую помощь. Подоспевшая «скорая» доставила пострадавших в больницу, но в приёмном покое один из них, 57-летний братчанин,

скончался от полученных травм. Его 65-летний напарник был госпитализирован.

В результате профессионально организованных поисковых мероприятий

вскоре полицейские вышли на след преступников. Предполагаемые

соучастники преступления попытались скрыться в лесном массиве, но были

настигнуты сотрудниками полиции. Это двое ранее неоднократно судимых

мужчины 33-х и 26 лет. Позднее выяснилось, что один из подозреваемых

только 30 марта освободился из мест лишения свободы.

По предварительным данным, компания распивала алкоголь на одной из дач. Решив вернуться в город, на контрольно-пропускном пункте они напали

на охранников, затем завладели машиной одного из пострадавших. Однако

нетрезвые угонщики не справились с управлением и совершили ДТП. Вскоре

они были задержаны правоохранителями.

В настоящее время по данному факту следственными органами СУ СК

России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам

преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного Кодекса

Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,

повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».