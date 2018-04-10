Глава отдела МУРа, торговавший изъятым при обысках оружием, получил 4 года условно

Люблинский районный суд Москвы вынес приговор уже бывшему начальнику 11-го отдела столичного угрозыска 46-летнему Валентину Перевозовскому. Высокопоставленный страж порядка вместе с коллегами промышлял торговлей раритетным оружием, попавшим в руки полицейских во время обысков.

Перевозовскому российская Фемида назначила наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года. 30-летний оперуполномоченный полиции Рифкат Ислямов приговорен к 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, пишет

Выйти на след банды полицейских, ставших торговцами оружием, удалось после того, как 3 июля 2014 года в ходе рейда в мастерской реставратора и поисковика было изъято 15 ножей и кинжалов времен Третьего рейха. Стоимость некоторых экземпляров нацистского холодного оружия достигала 100-300 тысяч рублей.

Весь найденный арсенал сложили на плащ-палатку рядом со входом в мастерскую, расположенную в гараже. Однако в оформленный протокол изъятия были внесены далеко не все найденные ножи и кинжалы. Также выяснилось, что коллекция раритетного оружия принадлежала не самому реставратору, а некоему бизнесмену, получившему ее в наследство.

В ходе расследования первым при сбыте краденого был задержан старший оперуполномоченный 11-го отдела — майор Андрей Ховяков . Он признался, что его сослуживцы Рифкат Ислямов и Эмиль Юрьев в мае 2015 года просили его помочь продать шесть кинжалов, украденных при обыске. За каждый стражи порядка надеялись выручить по 70-80 тысяч рублей. В итоге первые два кинжала были реализованы за 205 тысяч рублей, а за 170 тысяч рублей удалось продать остальные четыре клинка (два боевых кортика командного офицерского состава войск СС времен Второй мировой войны, боевой нож рядового состава войск СС, а также наградной кортик командного состава вермахта).

Ховяков также вспомнил, что летом 2014 года Перевозовский показывал ему в своем кабинете кинжал и револьвер, «взятые с мероприятия на районе», и обещал подарить это оружие замначальнику МУРа Сергею Ерохину (его позже сняли с должности).

После задержания Перевозовский первоначально признал свою вину. Сказал, что видел, как во время обыска его оперативники фотографируются с оружием и передают его друг другу. А один из оперов даже спросил у шефа, можно ли взять себе «несколько ножичков». Затем сотрудник МУРа завернул «конфискованные» кортики и кинжалы в матерчатую ткань и отнес в багажник своей машины. Позже Перевозовский отказался от своих слов.

Начальнику отдела МУРа и его подчиненному Ислямову инкриминировали пособничество в совершении кражи в крупном размере и превышение должностных полномочий.

Уголовное дело в отношении Юрьева, который скрылся от следствия, выделено в отдельное производство. А Ховяков был осужден ранее.

"МК" отмечает, что на скамью подсудимых попал и владелец мастерской, поскольку у него обнаружили наркотики и патроны.

Полицейский, организовавший передачу взятки в 360 млн рублей за билеты на хоккей в VIP-ложу, получил 4 года колонии

9 апреля 2018 года Московский городской суд завершил рассмотрение еще одного дела о коррупции в полиции. На скамье подсудимых оказался 37-летний уже бывший оперуполномоченный одного из подразделений МВД Олег Гирин.

Установлено, что весной 2013 года сотрудники одного из подразделений МВД России «решили склонить руководителей спортивных организаций к совершению противоправных действий для последующего их незаконного задержания и уголовного преследования». Тем самым полицейские рассчитывали «улучшить статистику» своей работы, заслужив премии и награды.

Злоумышленники посвятили в свои планы сослуживца Гирина, который «без достаточных на то оснований вынес постановление о проведении ОРМ (оперативно-разыскных мероприятий) „оперативный эксперимент“, сообщает

официальный сайт

прокуратуры Москвы.

В период с апреля по декабрь 2013 года оперативники проводили незаконные проверочные мероприятия в отношении руководителей организаций, склоняя при этом их к получению мзды за распространение билетов на посещение спортивных соревнований.

16 декабря 2013 года один из оперативников в помещении коммерческого банка передал четверым руководителям спортивных организаций выданные ему Гириным 10 млн рублей и „куклу“ 350 млн рублей под видом коммерческого подкупа. За эту взятку спортивные функционеры должны были посодействовать в приобретении билетов в VIP-ложу на один из крупных хоккейных турниров на весь срок его проведения.

После передачи денег в отношении их получателей возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. „в“ ч. 4 ст. 204 УК РФ (»Покушение на коммерческий подкуп, совершенное в особо крупном размере"). Фигурантам было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, под которым они содержались до сентября 2014 года.

Через год уголовное дело было прекращено «в связи с отсутствием состава преступления».

В рамках расследования Гирину инкриминировали п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов государства, с причинением тяжких последствий"). Ему грозило наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Суд назначил Гирину наказание в виде четырех лет колонии общего режима . Экс-полицейского также лишили права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ , связанные с осуществлением функций представителя власти, в течение двух лет.

О том, были ли привлечены к ответственности сослуживцы Гирина, причастные к возбуждению сфабрикованного уголовного дела, надзорное ведомство умалчивает.