По делу о мошенничестве при выполнении госзаказа Роскосмоса проверили военного

По итогам проверки было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

Как следует из приговора Кировского районного суда по делу Владимира Рябова, в рамках контракта между Роскосмосом и ОАО „РКК „Энергия“ последнее должно было изготовить две установки воздушного термостатирования. Для этой работы было привлечено ЗАО „ВКБ РКК „Энергия“. Контроль качества и приемку оборудования осуществляло 5 военное представительство Минобороны РФ

Согласно выводам суда, Владимир Рябов вместе с Михаилом Фирстовым привлекли к выполнению работ не имеющие для этого соответствующих лицензий и допусков фирмы. Более того, согласно материалам дела, эти фирмы специально для совершения мошеннических действий и были созданы. В частности, в приговоре называется ООО „ЭнКом“. По данным ИАС Seldon Basis, в Самаре имеется ООО „ЭнКом“, специализирующееся на производстве гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей, учредителем которого является Михаил Фирстов. Правда, создано это общество было в сентябре 2012 года.

Ущерб от действий Рябова и Фирстова был оценен в 25,1 млн рублей. Оба они признали вину.

Теперь по этому же эпизоду ведется расследование в отношении бывшего заместителя гендиректороа Волжского КБ РКК „Энергия“ Игоря Чекменева , которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как рассказывал Волга Ньюс адвокат Игоря Чекменева Игорь Струков, расследование в отношении его клиента было начато еще в 2014 г., однако в 2016 г. следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Затем, в июле 2017 г., по словам Струкова, дело было возбуждено вновь. Как рассказал адвокат, Игорю Чекменеву как заместителю гендиректора была выдана доверенность, „по которой он подписал несколько договоров с поставщиками оборудования для создания установки“.

При этом, по словам Игоря Струкова, в тот момент, когда указанная установка передавалась заказчику, Чекменев на предприятии уже не работал. Вину во вменяемых правонарушениях Игорь Чекменев, по словам его адвоката, не признает.