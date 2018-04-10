Суд продлил арест Шепелева на 2 месяца

Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

В решении суда говорится, что Александр Шепелев будет пребывать под арестом до 8 июня.

10 февраля Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения бывшему народному депутату Александру Шепелеву в виде содержания под стражей до 8 апреля 2018 года.