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Суд продлил арест Шепелева на 2 месяца
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Суд продлил арест Шепелева на 2 месяца 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.
В решении суда говорится, что Александр Шепелев будет пребывать под арестом до 8 июня.
10 февраля Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения бывшему народному депутату Александру Шепелеву в виде содержания под стражей до 8 апреля 2018 года.
Александра Шепелева на Украине подозревают в совершении преступлений по пяти статьям Уголовного кодекса: хищении государственного имущества и его последующей легализации, служебном подлоге, организации угона служебного автомобиля, а также организации убийств банкира Сергея Кириченко и полковника МВД Украины Романа Ерохина.
На первом судебном заседании бывший депутат Верховной Рады Шепелев появился с большими синяками и рассказал, что сотрудники спецотдела Военной прокуратуры похитили его и держали два дня в гараже, требуя выдать имеющийся у него компромат на президента Украины Петра Порошенко, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко и секретаря СНБО Александра Турчинова.
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