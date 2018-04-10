В Волгограде задержали 13 сотрудников частного вуза за подкуп 

Правоохранители задержали в Волгограде 13 сотрудников коммерческого университета за подкуп — преподавателей, руководство и не только, теперь им грозит до семи лет колонии.
Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, сотрудники вуза в течение нескольких лет регулярно зарабатывали на студентах, получая от них деньги за беспрепятственную сдачу сессий, отдельных экзаменов, зачетов и отчетов. Руководила процессом декан юридического факультета. Она распределяла деньги между сотрудниками университета. Размер взяток варьировался от 5 000 до 23 000 рублей.
Правоохранители выявили 100 эпизодов подкупа. Они считают, что подозреваемых в ходе расследования дела станет больше. Сейчас с задержанными проводятся следственные действия.
«За два года на банковский счет только одного из задержанных поступило около двух миллионов рублей», — подчеркнули в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Добавим, что сотрудников вуза задержали следователи регионального СУ СКР вместе с представителями Управления экономический безопасности и противодействия коррупции Главка МВД. Была спланирована спецоперация, в которой приняли участие около 50 правоохранителей.