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Во Франции задержали 14 подозреваемых в нападении на полицию в Новый год
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Во Франции задержали 14 подозреваемых в нападении на полицию в Новый год 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Полиция задержала 14 человек, предположительно, причастных к нападению на двух стражей порядка близ Парижа в новогоднюю ночь, передает радиостанция Europe1.
Как сообщает радиостанция, во вторник утром полиция провела операцию в шести департаментах в рамках длившегося несколько месяцев расследования. В ходе операции 14 человек были задержаны, среди них есть несовершеннолетние.
Двое полицейских получили ранения в результате нападения хулиганов в коммуне Шампиньи-сюр-Марн к востоку от Парижа в новогоднюю ночь. Два человека были заключены под стражу.
Тогда президент Франции Эммануэль Макрон написал в Twitter, что совершившие «подлое и преступное линчевание полицейских будут найдены и наказаны».
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