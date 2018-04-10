Во Франции задержали 14 подозреваемых в нападении на полицию в Новый год

Как сообщает радиостанция, во вторник утром полиция провела операцию в шести департаментах в рамках длившегося несколько месяцев расследования. В ходе операции 14 человек были задержаны, среди них есть несовершеннолетние.

Двое полицейских получили ранения в результате нападения хулиганов в коммуне Шампиньи-сюр-Марн к востоку от Парижа в новогоднюю ночь. Два человека были заключены под стражу.