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Террорист из Турку контактировал с ИГ* при помощи Telegram
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Террорист из Турку контактировал с ИГ* при помощи Telegram 

РИА Новости 1 час назад
ХЕЛЬСИНКИ, 10 апр — РИА Новости. Мессенджер Telegram был основным видом коммуникации марокканца Абдеррахмана Буанана, который в августе 2017 года совершил нападение с ножом на прохожих в финском городе Турку, с группировкой ИГ*, говорится в материалах следствия, которые представлены во вторник в ходе судебного заседания.
В понедельник в городской тюрьме Турку начался судебный процесс по делу Буанана.
"Буанан рассказал на допросе, что в Telegram-канале группы ИГ* прочитал основные рекомендации (для атаки)", — говорится в материалах следствия и приводятся конкретные выдержки и рекомендации с мобильного телефона марокканца, сообщает газета Helsingin Sanomat.
В феврале 2017 года Буанан был обвинён в двух убийствах и восьми покушениях на убийство с террористической целью. По словам заместителя генпрокурора Райи Тойвиайнен, намерением марокканца было «вызвать сильный страх среди населения».
Полиция ранее сообщала, что Буанан радикализировался за три месяца до нападения, основным мотивом стала месть за действия войск западной коалиции в Ракке. В материалах дела более 1,4 тысячи страниц.
Нападение с ножом произошло 18 августа 2017 года на торговой площади Турку. Главным подозреваемым является гражданин Марокко, 1994 года рождения, Абдеррахман Буанан. Погибли две женщины, еще восемь человек были ранены. Буанан прибыл в Финляндию из Швеции, где ему было отказано в предоставлении убежища.
* Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) запрещена в России.
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