Слушания по делу об многомиллиардном ущербе дольщикам начались в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК , 10 апреля. /Корр. ТАСС Александр Чирков /. Центральный районный суд Челябинска во вторник начал разбирательство по делу о злоупотреблении полномочиями бывшим генеральным директором строительной компании «Гринфлайт» Сергеем Мануйловым , от действий которого дольщикам и компании причинен материальный вред на общую сумму свыше 10 млрд рублей, передает корр. ТАСС.

"Слушается дело в отношении Мануйлова Сергея Николаевича, обвиняемого по части 2 статьи 201 УК РФ", — сказала судья в начале заседания.

Представитель стороны обвинения отметил, что общий ущерб от действий подсудимого превысил 10,093 млрд рублей.

Как ранее сообщала пресс-служба прокуратуры Челябинской области , Мануйлов, являясь генеральным директором ООО «Гринфлайт», с августа 2013 года по сентябрь 2015 года и с февраля по июнь 2016 года, злоупотреблял полномочиями, заключая заведомо невыгодные сделки. В результате 4320 участникам долевого строительства причинен материальный вред на общую сумму свыше 8,7 млрд рублей.

Также, по данным областной прокуратуры, для «Гринфлайта» действия Мануйлова обернулись снижением способности удовлетворить требования кредиторов и исполнить обязанности по оплате обязательных платежей на общую на сумму свыше 1,3 млрд рублей.